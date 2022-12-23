Япония  возвращается к атомной энергии

Токио объявило 22 декабря о продлении срока действия атомных реакторов, замене старых и даже строительстве новых. Японское правительство, клявшееся после аварии на АЭС «Фукусима» в 2011 году в полном и вечном отказе от использования атомной энергии в районе 2030 года, сделало разворот на 180 градусов. Сделать это японского премьера Фумио Кисиду заставил энергетический кризис, глобальный дефицит топлива, растущие цены и требования защитников окружающей среды об уменьшении углеродных выбросов в атмосферу планеты.

Общественное мнение за 10 лет несколько смягчилось по отношению к атомной энергии. Согласно новой программе в области энергетики Япония включит все атомные реакторы, удовлетворяющие требованиям безопасности, и будет использовать их, что называется, по максимуму. Правительство также решило продлить срок действия реакторов, составляющий сейчас 60 лет, и пообещало строить реакторы нового поколения.

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Несколько лет назад правительство Японии, сославшись на появление новых безопасных технологий, поставило новую задачу – не закрыть к 2030 году все АЭС, а довести долю атомной энергии в энергетическом балансе, сейчас не превышающую и 7%, до 20-22%.

Авария на Фукусиме, сообщает агентство АР, привела к ужесточению требований к атомным реакторам в отношении, главным образом, безопасности. За прошедшее десятилетие энергетические компании попросили у регулятора разрешение на возобновление работы 27 атомных реакторов. 17 из них прошли проверки на безопасность, но работают сейчас лишь 10.

Премьер-министр Кисида заявил, что намерен получить согласие правительства на новый план по использованию атомных реакторов, после чего документ уйдет на утверждение в парламент.

Министерство экономики разработало план по увеличению срока работы реакторов через каждые 10 лет после 30 лет работы. Этот документ уже утвердило Агентство по ядерному регулированию Японии (NRA), регулятор в атомной энергетике. Все новые документы вместе с новыми правилами по безопасности АЭС должны стать законом после утверждения парламентом.

По словам главы регулятора Шиничи Яманаки, согласно новым правилам по безопасности после 30 лет работы необходимо каждые последующие 10 лет обновлять разрешение от регулятора (сейчас новые разрешения необходимо получать раз в 20 лет) после 40 лет работы реакторов.

Критики нововведений опасаются, что операторы АЭС вместо того, чтобы менять оборудование, будут пользоваться старым благодаря увеличению сроков работы.

Большинство атомных реакторов в Японии работают уже более 30 лет. Разрешение продолжить работу получили 4 40-летних реактора.

Что касается реакторов нового поколения, то они должны будут заменить около 20 старых реакторов.

Для того, чтобы повысить долю атомной энергии в энергетическом балансе Японии втрое до 20-22% к 2030 году потребуется втрое увеличить количество работающих реакторов: с 10 до 27. Сделать это будет нелегко, уверены специалисты. Не очень понятно и то, как эта программа, рассчитанная на большой промежуток времени, поможет бороться с энергетическим кризисом сейчас, а не в 2030 году.