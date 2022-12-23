Заммэра Ефимов: потребительские цены в Москве выросли на 0,3%

В ноябре 2022 года товары и услуги в Москве впервые с середины лета немного подросли в цене: она увеличилась на 0,3% по сравнению с октябрем. Вместе с тем, некоторые продукты и услуги в столице подешевели, сообщил 23 декабря заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Годовая инфляция в столице может составить 12,1%.

По оценке вице-мэра, постепенный прирост цен связан, в том числе, с завершением сезона дешевых овощей и фруктов. «Месячная инфляция в столице по итогам ноября составила 0,3%. Продукты питания за этот период подорожали в среднем на 0,5%. Стоимость непродовольственных товаров почти не изменилась: прирост составил всего 0,07%, а услуги прибавили в цене около 0,3%», — сказал Владимир Ефимов.

По данным статистики, в ноябре подорожали в основном фрукты и овощи: в целом они прибавили в цене 4,5%. Несколько выросли цены на яйца (на 1,9%) и на колбасные изделия (на 0,6%). В непродовольственном сегменте больше других подорожали смартфоны (на 2,5%) и холодильники (на 1,7%), в сфере услуг — тарифы на авиаперелеты (на 19,7%), химчистку (на 3,5%) и на ремонт автомобилей (на 2%).

При этом в ноябре в Москве подешевел сахар (на 3,9%), греча (на 3,6%), торты (на 1,2%), а также сливочное масло (на 0,9%). В непродовольственной рознице за месяц снизилась стоимость телерадиоаппаратуры (на 2,4%), персональных компьютеров (на 0,6%), трикотаж и галантерею (на 0,4% и 0,3% соответственно).

Добавим, что в секторе услуг снизилась цена на железнодорожные билеты (на 6%) и на путевки в Юго-Восточную Азию (на 4,9%) .

Экономика столицы адаптировалась к новым реалиям, сказала министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева. Она напомнила, что после пика в марте (тогда инфляция в столице составила 7,2%) в последующие месяцы цены стабилизировались, а с середины дела и большую часть осени и вовсе зафиксировали дефляцию. «Это стало возможным благодаря диверсифицированному производству, налаженному параллельному импорту и мерам поддержки граждан и бизнеса, что позволило удержать покупательский спрос и не допустить неоправданного повышения цен. Укрепление российской валюты и сбалансированная политика Центробанка РФ также сыграли свою роль в поддержании умеренной инфляции», — подчеркнула Мария Багреева.

В целом, по итогам января-октября инфляция в Москве достигла 11% (на 0,1п.п меньше, чем в целом по стране). По итогам 2022 года она составит около 12,1%, прогнозируют в мэрии столицы.