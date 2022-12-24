Эту неделю Индекс МосБиржи вновь закрыл в небольшом минусе, потеряв 0,41%. И это притом, что три четверти входящих в него бумаг остались в плюсе. Причина была в падении акций одного из тяжеловесов индекса — ЛУКОЙЛа, потерявших по итогам недели 12,43%. Во вторник они в какой-то момент падали и вовсе на 16%, но это был дивидендный гэп.
Акция недели: ЛУКОЙЛ упал в плюс
По итогам недели худший результат в составе Индекса МосБиржи показали акции ЛУКОЙЛа, рухнувшие на 12,43%. Но в этом не было негатива: компания закрыла реестр под дивиденды. Даже те, кто купил ее акции на пике понедельника, сейчас в плюсе.
Moscow-Live/flickr
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