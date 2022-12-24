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Акция недели: ЛУКОЙЛ упал в плюс

Глеб Баранов
24 декабря 2022, 22:01

По итогам недели худший результат в составе Индекса МосБиржи показали акции ЛУКОЙЛа, рухнувшие на 12,43%. Но в этом не было негатива: компания закрыла реестр под дивиденды. Даже те, кто купил ее акции на пике понедельника, сейчас в плюсе.

Moscow-Live/flickr