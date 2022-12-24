Акция недели: ЛУКОЙЛ упал в плюс

Эту неделю Индекс МосБиржи вновь закрыл в небольшом минусе, потеряв 0,41%. И это притом, что три четверти входящих в него бумаг остались в плюсе. Причина была в падении акций одного из тяжеловесов индекса — ЛУКОЙЛа, потерявших по итогам недели 12,43%. Во вторник они в какой-то момент падали и вовсе на 16%, но это был дивидендный гэп.

Полная версия этого материала доступна только подписчикам Читать материалы сайта Expert.ru в полном объеме могут только те, кто оформил платную подписку. Попробовать бесплатно Подписаться за 390 руб Я – подписчик