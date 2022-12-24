Банкир развеял пять устойчивых мифов о кредитах

Процесс кредитования в последнее время стал максимально прозрачным, однако многие заемщики до сих пор продолжают верить мифам, которые не имеют ничего общего с реальным положением дел. Специалист по банковскому сектору, партнер компании «ЕваБета Россия» Сергей Григорян перечислил агентству «Прайм» пять мифов о кредитах, в которые давно уже пора перестать верить.

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«Миф первый: чтобы получить заем, надо иметь идеальную кредитную историю. Это не всегда так. Безусловно, банки охотнее одобряют кредит на более выгодных условиях заемщикам с хорошей кредитной историей. Но если у вас когда-то были просрочки, получить деньги все же возможно. Если бы банки предоставляли деньги только идеальным заемщикам, у них бы не было такого количества клиентов», — заверил Григорян.

Ошибочно, по его словам, и другое распространенное мнение, будто бы банк будет рад дать кредит заемщику, который никогда раньше не брал в долг. На самом деле для банка такой клиент выглядит точно так же, как и тот, у которого испорчена кредитная история. Финансовая организация не знает, чего от него ждать, поэтому рассчитывать на большой заем, особенно ипотеку, не стоит, предупредил Григорян. Исправить такую ситуацию он предложил взятием небольших кредитов, кредитных карт или карт рассрочки.

Еще один распространенный миф заключается в том, что заемщик якобы не может получить кредит, если у него уже есть займы. Специалист подчеркнул, что при одобрении кредита банк интересует не общее количество займов, а показатель долговой нагрузки. Если он менее 50%, то получить еще один кредит вполне возможно.

Также Григорян опроверг ошибочное утверждение, что если у кредита несколько заемщиков, то они должны выплатить банку только свою часть. Он пояснил, что созаемщиками часто являются супруги. И в случае, если один из них не может выплачивать кредит, финансовые обязательства полностью ложатся на другого. В случае развода можно попробовать разделить кредит и платежи по нему через суд, но это возможно только с согласия банка, а банки идут на такое крайне редко, предупредил Григорян.

«Миф пятый. Если нет денег платить кредит, можно признать себя банкротом и все долги спишутся. Это одно из самых больших заблуждений. Для того, чтобы человека признали банкротом, у него должно быть действительно плачевное материальное положение. При этом, если у вас есть какое-то имущество, его заберут, чтобы погасить долги. Кроме того, банкрот не сможет обращаться за новыми кредитами в течение пяти лет, без указания этого факта. При таком условии глупо рассчитывать на новые займы», — пояснил банкир.

