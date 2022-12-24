Эксперт: спрос бизнеса на услуги самозанятых в 2023 году продолжит расти

В качестве одного из важных трендов на рынке труда уходящего и наступающего годов можно отметить рост спроса со стороны бизнеса на услуги самозанятых. По данным онлайн-платформы для самозанятых ЯЗАНЯТ, в 2022 году более 72 % из числа малых и средних компаний хотя бы однажды сотрудничали с самозанятыми, более 57 % — делали это на регулярной основе.

Как рассказал «Эксперту» председатель Комитета по труду и занятости Московского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Анисимов, бизнесу и с экономической точки зрения, и в плане упрощения подготовки отчетности становится все более выгодно сегодня привлекать к работе плательщиков налога на профессиональный доход (НПД, специальный налоговый режим для самозанятых граждан — прим. «Эксперт»). При этом за время проведения эксперимента налоговые риски стали прозрачны для бизнеса, как стали понятны и способы их минимизировать.