Эксперт: спрос бизнеса на услуги самозанятых в 2023 году продолжит расти

В качестве одного из важных трендов на рынке труда уходящего и наступающего годов можно отметить рост спроса со стороны бизнеса на услуги самозанятых. По данным онлайн-платформы для самозанятых ЯЗАНЯТ, в 2022 году более 72 % из числа малых и средних компаний хотя бы однажды сотрудничали с самозанятыми, более 57 % — делали это на регулярной основе.
Как рассказал «Эксперту» председатель Комитета по труду и занятости Московского отделения общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Сергей Анисимов, бизнесу и с экономической точки зрения, и в плане упрощения подготовки отчетности становится все более выгодно сегодня привлекать к работе плательщиков налога на профессиональный доход (НПД, специальный налоговый режим для самозанятых граждан — прим. «Эксперт»). При этом за время проведения эксперимента налоговые риски стали прозрачны для бизнеса, как стали понятны и способы их минимизировать.
Сегодня около двух третей компаний сотрудничают с самозанятыми. «Такая статистика обусловлена несколькими факторами. Прежде всего, привлекая внештатный персонал, можно уменьшить финансовые и операционные издержки. Кроме того, благодаря быстрому найму сотрудников сокращается время выполнения бизнес-задач, что особенно актуально в периоды высокой нагрузки. Так, почти треть компаний отмечают это в качестве главного преимущества самозанятости. Еще 40% работодателей устраивает простота оформления таких сотрудников, а около половины отмечают скорость выхода самозанятых на заказ. К тому же, появляются новые платформы для быстрого поиска нужных исполнителей, которые упрощают взаимодействие бизнеса и сотрудников. Безусловно, всё это способствует росту спроса на услуги самозанятых», — пояснил Сергей Анисимов .
Глава комитета столичной «Опоры России» отметил, что чаще всего компании рассматривают самозанятых для выполнения подрядов в области маркетинга, рекламы и PR, IT-услуг, организации корпоративных мероприятий, обучения и тренингов.
«Если раньше компании прибегали к услугам внештатников на основании договора ГПХ или вообще без оформления, то сегодня эту нишу занимают самозанятые, так как для компании это дает определенные гарантии качества и возможности защиты в случае недобросовестно оказанной услуги. Кроме того, отсутствует налоговая и административный нагрузка – самозанятые самостоятельно уплачивают налог», — указал Сергей Анисимов.
По его мнению, тренд на сотрудничество бизнеса с самозанятыми в наступающем году будет лишь нарастать, поскольку в текущих экономических условиях такой подход подчас выгоднее, чем найм человека в штат или передача работу на аутсорсинг профессиональной компании, которая также платит аренду, налоги и так далее, вкладывая часть своих расходов в стоимость услуги.
Остается добавить, что вышеописанную тенденцию прекрасно видят в коридорах и исполнительной, и законодательной власти. Так, министерство труда и социальной защиты РФ совместно с «Единой Россией» подготовило новую редакцию закона о занятости населения. В ней, помимо прочего, появятся разделы главы о самозанятых и платформенной занятости, дающие четкое юридическое определение данным понятиям. Документ в ближайшее время будет внесен в Госдуму.
Соответственно, официальное определение правил игры должно отрегулировать процесс выстраивания самозанятыми гражданами своих отношений не только с государством, но и с бизнесом. Планируется, что законопроект будет рассмотрен парламентариями в первой половине 2023 года.