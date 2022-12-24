Глава Соцфонда рассказал о выплате пенсий с нового года

Социальный фонд России сохранит сроки перечисления пенсий и всех выплат и с 9 января откроет клиентские службы для посетителей, рассказал РИА Новости председатель фонда Сергей Чирков. Новый логотип Социального фонда постепенно заменит вывески офисов клиентского обслуживания ПФР по всей стране.

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«Объединение Пенсионного фонда и Фонда социального страхования предусматривает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые сегодня есть в компетенции двух фондов. Сроки выплат сохранятся, клиентские службы фонда с 9 января готовы принять посетителей», — сообщил Чирков.

Адреса клиентских служб, по его словам, можно увидеть на сайте Пенсионного фонда, а электронные сервисы доступны в любое время.

Чирков подчеркнул, что гражданам не стоит тревожиться. Слияние фондов «будет абсолютно бесшовным», оно должно повысить качество обслуживания, сделать более быстрым и удобным оформление мер поддержки.

В пятницу глава Соцфонда представил логотип нового объединения, подчеркнув, что «общая концепция фирменного стиля по смыслу представляет не только идею объединения и преемственности компетенций ПФР и ФСС, но и обновления функций и сервисов». Постепенно на новый логотип заменят вывески офисов клиентского обслуживания по всей стране.

В этот же день председатель правительства РФ Михаил Мишустин сообщил, что Пенсионному фонду будет выделено почти 1,5 трлн рублей на выплаты в текущем и следующем году пенсий, федеральных надбавок неработающим пенсионерам, инвалидам и ветеранам, «чтобы люди по всей стране получали поддержку государства без сбоев».

