«Год мирный и ласковый»: Онищенко призвал россиянок успеть родить в 2023 году

Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко пожелал молодым россиянам в следующем году озаботиться вопросом создания семьи и успеть родить детей. В эфире радиостанции «Говорит Москва» он предсказал, что 2023-ий будет годом «спокойным, мирным и ласковым», а значит и дети будут рождаться здоровыми. Следующий такой же удачный год наступит, по его данным, только через 60 лет.

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«Этот год спокойный, мирный, ласковый. Он ориентирует нас на семью. И он говорит, что в этот год лучше находить себе невесту или жениха, свататься, а еще лучше брачеваться. Дети в этот год получаются здоровыми, потому что спокойно, нет скандалов, нет склок. Давайте пожелаем в 2023 году молодым людям, которые решили связать узы свои друг с другом, и которые это делают во имя рождения потомства, сделать это», — заявил Онищенко.

Он также особо подчеркнул, что рожать надо именно в молодом возрасте, потому что «если женщина моложе 25 лет рожает, то ее ребенок, как правило, живет на десять лет дольше». Бывший депутат Госдумы предупредил, что следующий такой же успешный год черного кролика наступит только в 2083-ем.

