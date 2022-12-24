Лукашенко побывал на МКС в земных условиях

Президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Центр подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю. А. Гагарина в подмосковном Звездном городке. Он побывал в испытательно-тренировочном комплексе, гидролаборатории, тренажере российского сегмента МКС, а также пообщался с белорусской претенденткой на полет в космос, сообщает пресс-служба главы государства.

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На базе ЦПК сейчас проходят отбор шесть белорусских претенденток на полет в космос, им от 22 до 35 лет, и они должны «олицетворять красивую и развитую страну». Ожидается, что в начале следующего года определится основной и дублирующий кандидат.

В здании с центрифугой, куда направился Лукашенко в сопровождении главы Роскосмоса Юрия Борисова, начальника ЦПК Максима Харламова и исполнительного директора по пилотируемым программам Сергея Крикалева, как раз проходила тренировка одной из претенденток в космонавты. Президент республики сначала наблюдал по монитору, как девушка справляется с перегрузками, а потом пообщался с ней лично.

«Жива, здорова! Молодец! Я не первый раз вижу испытание такое. Но ты вообще! Как себя чувствуешь?», — поинтересовался Лукашенко.

Она сообщила, что «ощущения незабываемые» и «на всю жизнь». Президент Белоруссии еще раз похвалил ее, согласившись, что ей теперь «хоть будет что вспомнить», и пожелал успехов.

После Лукашенко осмотрел большой специальный бассейн для тренировок космонавтов и тренажер российского сегмента Международной космической станции. Белорусский лидер зашел внутрь модуля «Звезда», фактически оказавшись внутри станции. Там все сделано в натуральную величину и повторяет модули, которые находятся на орбите. Лукашенко интересовался всеми деталями, вплоть до того, какое электрическое напряжение в модулях и как космонавты разогревают пищу.

Президент Белоруссии прибыл в Россию для участия в неформальной встрече глав государств — участников СНГ, которая состоится 26-27 декабря в Санкт-Петербурге.

