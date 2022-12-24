При пожаре в Кемерове погибли 20 престарелых

Спасатели завершили работы по разбору завалов после тушения пожара в здании частного дома престарелых в Кемерово. В результате пожара погибли 20 человек, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

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«На момент прибытия первых подразделений наблюдалось открытое горение из окон и на кровле здания. Огнеборцы незамедлительно приступили к поиску людей и тушению пожара», — уточнили в МЧС.

По информации Следственного комитета РФ, сообщение о возгорании двухэтажного здания на Таврической улице поступило 24 декабря в 3.30 по местному времени. Следователи уже возбудили уголовные дела по трем статьям: ч.3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам), ч.3 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть неисполнение или ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе либо обязанностей по должности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц) и ч.3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Как сообщили РИА Новости в региональном центре медицины катастроф, еще двое престарелых получили сильные ожоги и находятся сейчас в тяжелом состоянии. В общей сложности помощь была оказана шести пострадавшим.

По данным ТАСС, частный дом престарелых находился на втором этаже двухэтажного здания. На первом располагались магазины, в частности, кормов для животных.

