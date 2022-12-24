Раненого Рогозина прооперируют в московском госпитале

Руководителю группы военных советников и научно-технического центра «Царские волки» Дмитрию Рогозину через несколько дней извлекут осколок в одном из госпиталей московского региона. Об этом сообщил его помощник, передает ТАСС. Рогозин был ранен при обстреле в Донецке вечером в среду, 21 декабря.

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«Дмитрий Рогозин и еще двое раненных при обстреле в Донецке военных советников прибыли в госпитали, расположенные в московском регионе. Через несколько дней Дмитрию Олеговичу будет проведена операция по извлечению застрявшего возле позвоночника осколка», — рассказал помощник.

По его словам, перед операцией Рогозин еще планирует проститься с погибшим помощником Михаилом Бридасовым, состояние здоровья экс-главы Роскосмоса позволяет присутствовать на похоронах.

Рогозин был ранен при обстреле в Донецке 21 декабря. Из-за сложности ранения врачи Донецка и Ростова на операцию не решились и отправили его в Москву.

«У Дмитрия Олеговича проникающее ранение — металлический осколок размером 8 на 6 мм вошел выше правой лопатки недалеко от позвоночника. Чудом не задел легкое. Кроме того, у Дмитрия Олеговича контузия. Никаких других ранений нет», — уточнил его помощник.

