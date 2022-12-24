Синоптик сделал прогноз на новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь москвичей и гостей столицы может ожидать достаточно теплая погода — от 0 до минус 5 градусов. Этот предварительный прогноз Росгидромета еще будет уточняться, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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«Росгидромет составил вероятностный прогноз на новогоднюю ночь. Температура ожидается от 0 до минус 5 градусов, небольшие осадки. То есть прогнозируется достаточно теплая ночь», — рассказал Вильфанд.

При этом он указал, что до Нового года «еще много дней», но вероятность исполнения этого прогноза достаточно высока — 75-80%. При его составлении было использовано несколько погодных сценариев, и «это не просто фантазии, а апробированный метод», подчеркнул Вильфанд.

