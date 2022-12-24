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S&P 500: и все-таки без Санты не обошлось

Глеб Баранов
24 декабря 2022, 00:31

Вчера индекс S&P 500 точно по графику начал юбилейное ралли Санта-Клауса. Это новогоднее чудо обнаружено ровно 50 лет назад, но, в отличие от многих других чудес, до сих пор не разоблачено

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