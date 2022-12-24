Как гласит старая и довольно зловещая шутка биржевиков, «Уолл-стрит – это улица, у которой на одном конце река, а на другом кладбище». Но, как заметил еще в 30-х годах прошлого века брокер Фред Швед-мл., было бы мило, если бы посередине расположился детский сад.
S&P 500: и все-таки без Санты не обошлось
Вчера индекс S&P 500 точно по графику начал юбилейное ралли Санта-Клауса. Это новогоднее чудо обнаружено ровно 50 лет назад, но, в отличие от многих других чудес, до сих пор не разоблачено
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