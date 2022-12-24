S&P 500: ралли Санта-Клауса в яме

Вчера был первый день периода, который считается временем ралли Санта-Клауса (пятерка последних торгов уходящего года и первая пара — наступающего). И пока что динамика фондовых индексов вновь подтверждает существование этой календарной аномалии. Dow Jones Industrial Average вырос в пятницу на 0,53%, S&P 500 — на 0,59%, а Nasdaq Composite — на 0,21%.

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