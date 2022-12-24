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S&P 500: ралли Санта-Клауса в яме

Глеб Баранов
24 декабря 2022, 09:28

Основные фондовые индексы США закончили пятницу ростом, но всю неделю S&P 500 и Nasdaq в третий раз подряд на страхах рецессии закрыли в минус. Этот месяц может стать одним из худших декабрей в истории американского рынка акций.

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