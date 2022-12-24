Три сбитых вертолета и самолет: Минобороны сообщило об успехах спецоперации

На Купянском, Красно-Лиманском и Южно-Донецком направлениях спецоперации за сутки были уничтожены сотни украинских военнослужащих, а на Донецком направлении — еще и сводная тактическая группа иностранных наемников. Кроме того, были сбиты самолет Су-27 и три вертолета воздушных сил Украины, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении ударами артиллерии поражена живая сила и военная техника подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Петропавловка и 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Крахмальное Харьковской области. Уничтожено до 50-ти украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа», — сообщил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российская авиация и артиллерия поразили позиции подразделений 111-й бригады теробороны в районе Торского и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Тернов ДНР. Было уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и четыре автомобиля.

На Донецком направлении в ходе наступления российские войска ликвидировали сводную тактическую группу иностранных наемников и нанесли поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ. Безвозвратные потери противника за сутки на данном направлении составили до 60-ти украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа.

На Южно-Донецком направлении авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по подразделениям 92-й механизированной бригады ВСУ, уничтожив более 40 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и шесть автомобилей.

За прошедшие сутки, по данным Минобороны, российские военнослужащие поразили пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе Лежино, склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе Новоселовки Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живую силу и военную технику в 92-х районах. Российские истребители сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины. Кроме того, были сбиты два украинских вертолета Ми-8 и один Ми-24. Российские средства ПВО также перехватили 15 украинских беспилотников.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2719 беспилотных летательных аппаратов, 399 зенитных ракетных комплексов, 7222 танка и других боевых бронированных машин, 936 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3704 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 7737 единиц специальной военной автомобильной техники.», — добавил Конашенков.

