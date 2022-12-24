«Удалось удержать планку»: Мантуров подвел итоги года в промышленности

Объем несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) России с января по октябрь текущего года снизился в стоимостном выражении только на 1,5% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Благодаря запуску профильных мер поддержки, восстанавливается и приоритетный импорт, сообщил вице-премьер — глава Минпромторга РФ Денис Мантуров на итоговом заседании координационного совета по промышленности в Уфе.

Статья по теме: Новак: добыча нефти вырастет, а газа – упадет

«Уже сейчас очевидно, что все эти меры позволили не допустить критического падения ННЭ и перестроить нашу логистику. Нам удалось удержать планку по объему ННЭ в стоимостном выражении. Так, по итогам 10 месяцев 2022 года объем ННЭ снизился всего на 1,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Мы оперативно перестроили логистику, находим новые кооперационные связи и корректируем схемы взаиморасчетов», — цитирует пресс-служба Мантурова.

Кроме того, по его словам, восстанавливается и приоритетный импорт, который поддерживался с помощью финансовых мер и таможенно-тарифного регулирования. В числе финансовых мер он особо выделил льготные кредиты на приобретение приоритетной импортной продукции по линии коммерческих банков и АО Росэксимбанк. В рамках данных инструментов заключено более 1 тыс. кредитных соглашений с импортерами на общую сумму свыше 335 млрд рублей. Принято решение о продлении программы льготного кредитования импортеров и на 2023 год, добавил вице-премьер.

К приоритетным задачам на следующий год Мантуров отнес переориентацию каналов сбыта промпродукции на более перспективные направления, расширение внешнеторговых связей и создание новых международных транспортно-логистических коридоров.



