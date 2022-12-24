В чем преимущества и особенности ГДЗ

Появились ГДЗ еще в 90-х годах. Это была придумка учителей, которые таким образом решили создать методички для себя и коллег - чтобы легче было проверять тетради детей. В настоящее же время ГДЗ - открытые сборники и ресурсы, воспользоваться которыми может каждый. Чаще всего регулярными пользователями готовых домашних заданий становятся сами школьники.

В чем заключается польза от ГДЗ

ГДЗ сегодня сильно критикуется. В основном негатив исходит либо от учителей, либо от родителей. И те, и другие выделяют примерно одинаковые недостатки:

Ученик просто переписывает готовое решение и правильные ответы, не понимая, как к ним нужно приходить;

Из-за использования ГДЗ ученик теряет азарт к учебе и мотивацию для дальнейшего развития в дисциплине.

Но на самом деле ГДЗ - это полезный, а не вредный инструмент. И аргументы ЗА вполне убедительно это доказывают:

Ребенок может ознакомиться с подробным и образцовым решением, понять задачу, если не смог сделать это в школе;

Родитель может углубить собственные знания о предмете, чтобы помочь ребенку с решением;

Учителя могут удостовериться в правильности решения задачи.

Это лишь базовые преимущества ГДЗ. На деле их гораздо больше, но уже этого вполне достаточно, чтобы опровергнуть миф о том, что ГДЗ - это плохо.

ГДЗ повышают уверенность ребенка в своих силах, дают ему твердое ощущение, что сложное на первый взгляд по существу оказывается достаточно простым и легким. В итоге успеваемость ученика от использования готовых домашних заданий чаще всего только увеличивается, а психологическая составляющая обучения стабилизируется.

Кому нужно ГДЗ и где его можно найти

В первую очередь ГДЗ требуется школьникам и учителям. Первые могут восполнить пробелы в собственных знаний и глубже разобраться в задаче, а вторые - проверить правильность решения и ответов.

Найти ГДЗ сегодня не составляет проблемы. Достаточно лишь воспользоваться поисковиком или изначально знать проверенные ресурсы. Полина Бакулина ГДЗ как раз является таковым ресурсом. На данном сайте можно найти решения по разным предметам и дисциплинам, одинаково подробное и понятное.