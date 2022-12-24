В Роскосмосе запланировали создать «прорывные» молодежные конструкторские бюро

Роскосмос планирует создать молодежные конструкторские бюро и лаборатории. Это будет пять-шесть «прорывных коллективов» с «нетипичными» условиями работы для решения приоритетных задач. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов на встрече с новым составом Совета молодых ученых и специалистов госкорпорации.

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«Мы обсуждаем создание пяти-шести прорывных коллективов для решения приоритетных задач. Роскосмос планирует создать для них нетипичные условия работы — не только материальные, но и дать им возможность отойти от общепризнанного порядка проведения работ, нормативных отграничений», — цитирует пресс-служба Борисова.

В корпорации уточнили, что команды будут работать над созданием нового поколения техники, обеспечением их универсальными стандартизированными платформами, развитием научного космоса и проектированием Российской орбитальной станции, которая должна прийти на смену МКС.

По данным пресс-службы, в Роскосмосе уже разрабатывается новая техническая политика, создается цифровая платформа для стартапов и единая база данных для обмена передовым научно-техническим опытом. В корпорации уверены в необходимости максимальной цифровизации отрасли для сокращения сроков разработок и испытаний космических аппаратов.

