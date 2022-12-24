Владимир Ефимов: город заключил с девелоперами 10 соглашений о строительстве 47 образовательных учреждений

Власти Москвы подписали с застройщиками соглашения о строительстве 47 детских садов и школ в рамках программы создания мест приложения труда (МПТ). Общий объем инвестиций в эти проекты превысит 45 млрд рублей, сообщил 24 декабря заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в рамках этих договоренностей в Москве возведут «за частный счет» 28 детских садов, 16 школ, два объекта, включающих детский сад и школу, и один учебно-воспитательный комплекс.

«Город заключил с девелоперами 10 соглашений о строительстве 47 образовательных учреждений почти во всех районах Москвы по программе стимулирования создания мест приложения труда. В эти объекты будет вложено более 45 млрд рублей», — сказал Владимир Ефимов. Новые объекты введут в эксплуатацию с 2023 по 2028 годы, в них будет создано более 4 тыс рабочих мест, добавил он.

В том числе, недавно мэрия заключила договоры о строительстве двух детских садов, школа и учебно-воспитательный комплекс в поселении Рязановском. Застройщик инвестирует более 4,6 млрд рублей в создание четырех объектов образования для 2,9 тыс детей. «После сдачи учреждений в эксплуатацию в 2025–2026 годах туда смогут трудоустроиться 405 человек», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Напомним, городская программа МПТ разработана для комплексной застройки новых районов в Москве, так чтобы в них возводили жилье. По ее условиям, девелопер частично или полностью освобожден от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, где ведет комплексное строительство при условии, если застройщик построит нужный городу социальный объект и создаст новые рабочие места. В список таких объектов включены детские сады, школы, поликлиники, спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры.