Бум производства дешевой одежды признали глобальной экологической угрозой

Бум «быстрой моды» и массового производства дешевой одежды угрожает всему миру экологической катастрофой. Ежегодно выбрасываются миллионы тонн одежды, они накапливаются на свалках, поскольку ее переработка катастрофически отстает от перепроизводства. Об этом пишет профессор Пенсильванского университета Гэд Аллон в своей публикации в Insider.

Статья по теме: Отходы направляются на биржу

«Каждый год индустрия моды создает более 100 миллиардов предметов одежды — этого достаточно, чтобы каждый человек на Земле мог получать 14 новых предметов одежды, что более чем вдвое превышает количество одежды, произведенной в 2000 году. При этом из-за возможности вернуть вещи, которые не подошли или не пользовались спросом, значительная часть этой новой одежды отправляется обратно розничным продавцам — и чаще всего просто оказывается в мусоре, а не используется повторно, как надеются некоторые», — говорится в публикации.

Концепция «быстрой моды» с акцентом на производство дешевых, массовых вещей, делает потребителей более расточительными и, по мнению профессора, усугубляет проблему. В пример он привел популярный бренд Zara, который ежегодно производит порядка 450 млн новых предметов одежды примерно 20 тыс. стилей, которые остаются в моде в течение ограниченного периода времени, пока в следующем году их не заменят новые. Многие компании, по его словам, уже накопили целые горы нераспроданных запасов, от которых изо всех сил пытаются избавиться.

Также Аллон привел статистику, согласно которой почти треть всех товаров, покупаемых через интернет (половина из которых приходится на одежду), возвращается обратно к поставщикам, а четверть всех возвращенных — попадают в поток отходов. Причем, в переработку идет менее 1% бывшей в употреблении одежды.

Так, H&M стал в 2013 году первым крупным ретейлером, запустившим глобальную программу по сбору б/у одежды, однако эту кампанию по утилизации можно назвать скорее отличным маркетинговым ходом, поскольку реальность показывает, что эффективных технологий для переработки одежды на данный момент просто не существует, пишет автор. Он ссылается на отчет компании 2016 года, согласно которому, основная часть собранной одежды передается в дар новым владельцам, а остальная превращается в чистящие салфетки или тряпки для уборки, которые вскоре все равно попадают в мусор.

Профессор указал, что хлопчатобумажная рубашка в среднем разлагается за шесть месяцев, шерстяной носок — примерно за пять лет, а синтетические ткани, такие как лайкра и полиэстер, могут разлагаться столетиями. Поскольку повлиять на умонастроения компаний невозможно, он призвал потребителей выбирать одежду из натуральных тканей местного производства, которая будет служить долго и не выйдет из моды за один сезон.