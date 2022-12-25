Кабмин одобрил изменения в закон о стратегическом планировании

Правительство одобрило проект федерального закона «О внесении изменений в статью 22 ФЗ "О стратегическом планировании в Российской Федерации». Поправки предусматривают передачу полномочий правительства по утверждению прогноза научно-технологического развития РФ совету при президенте по науке и образованию, а по определению порядка разработки и корректировки этого прогноза — лично президенту, сообщается на сайте кабмина.

Статья по теме: Наука в воюющем Донбассе «Решение правительства: одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в статью 22 Федерального закона “О стратегическом планировании в Российской Федерации" и внести его в Государственную Думу в установленном порядке», — говорится в решении, принятом на заседании правительства 23 декабря.

