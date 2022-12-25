Минобороны представило оперативные данные по спецоперации

За прошедшие сутки в районе Артемовска российские войска уничтожили пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников, в районе Северска ликвидировали две украинские боевые машины РСЗО «Ураган», вблизи Макеевки — две установки РСЗО «Град», а в Харьковской области и ДНР — три американские артиллерийские системы М777, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«На Купянском направлении в результате огневого поражения опорных пунктов противника в районах населенных пунктов Кисловка, Табаевка и Берестовое Харьковской области уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и три автомобиля», — заявил Конашенков.

На Красно-Лиманском направлении, по его словам, российские подразделения поразили две ротные тактические группы и две разведгруппы ВСУ. Потери противника составили до 60-ти украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины и три пикапа. На Донецком направлении в ходе наступления ВС РФ уничтожили более 80-ти украинских военнослужащих и наемников, два танка, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля. На Южно-Донецком направлении были поражены две ротные тактические группы 72-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад ВСУ, пытавшиеся контратаковать позиции российских войск в направлении Павловки и Владимировки ДНР. На данном направлении противник потерял более 50-ти военнослужащих, один танк и три боевые бронированные машины.

«В ходе контрбатарейной борьбы в районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожены две украинские боевые машины реактивной системы залпового огня "Ураган" и в районе населенного пункта Макеевка Луганской Народной Республики уничтожены две установки реактивной системы залпового огня "Град". Также в районе города Северск Донецкой Народной Республики уничтожена польская самоходная артиллерийская установка "Краб". В районах населенных пунктов Доброволье Харьковской области и Плещеевка Донецкой Народной Республики на огневых позициях уничтожены три артиллерийские системы М777 производства США», — добавил Конашенков.

По данным Минобороны, за прошедшие сутки были поражены 58 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 86-ти районах. В районе Артемовска ДНР уничтожен пункт временной дислокации подразделения иностранных наемников. Российские средства ПВО сбили пять украинских беспилотников, перехватили шесть реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS» и один снаряд «Урагана».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 352 самолета, 192 вертолета, 2724 беспилотных летательных аппарата, 399 зенитных ракетных комплексов, 7240 танков и других боевых бронированных машин, 940 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3708 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7747 единиц специальной военной автомобильной техники», — добавил Конашенков.

