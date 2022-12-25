Молодые ученые рассказали ректору СКФУ про свои изобретения

Учредителем конкурса являлся Фонд содействия инновациям в рамках реализации федерального проекта “Платформа университетского технологического предпринимательства”.

“Наука сегодня - это мощнейший драйвер всей экономики России, это основа технологического и экономического суверенитета. Ведь именно от уровня научного и технологического развития зависит конкурентоспособность национальной экономики”, - сказал ректор СКФУ.

Молодые ученые рассказали ректору СКФУ о своих проектах. Один из них направлен на создание инновационной пленки с внедренным индикатором свежести. Данный индикатор будет представлять собой поверхностно-модифицированный специальный гель, откуда удалена жидкая среда (ксерогель), и может менять свой цвет в зависимости от концентрации газообразных веществ, выделяющихся при разложении мясных продуктов.

“Когда срок годности мяса будет подходить к концу, пленка потемнеет. Это позволит безошибочно судить о качестве продукции”, - рассказала разработчик проекта, студентка специальности “Химия” СКФУ Полина Синюгина.

Студент 2-го курса направления “Наноинженерия” Андрей Яковенко также сообщил, что его проект “Разработка инновационных импортозамещающих удобрений пролонгирующего действия на основе хелатных форм эссенциальных микроэлементов для повышения стрессоустойчивости сельскохозяйственных культур” позволит изготавливать из вторичного сырья (перья птиц) микроэлементы, которые могут стать удобрением для растений. Молодой ученый отметил, что целью проекта является получение удобрений высокого качества и пролонгированного эффекта, а также разработка способов получения аминокислот из гидролизатов отходов животноводства.

“Уверен, у каждого из вас большое будущее, большие перспективы!” - добавил Беспалов.

По завершении мероприятия было принято решение о проведении презентации реализованных инициатив с приглашением индустриальных партнеров и представителей профильных ведомств.