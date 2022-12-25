На площади главного храма ВС РФ открыли «главный каток Подмосковья»

В подмосковной Кубинке на Соборной площади храма Вооруженных сил РФ открылся «главный каток Подмосковья» с самой большой горкой для тюбингов, сообщили в пресс-службе Минобороны. Каток и прокат коньков здесь работают бесплатно под залог документов, удостоверяющих личность.

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«Каток площадью более пяти тысяч квадратных метров и самая большая горка Подмосковья для тюбингового спуска длиной более 60 метров приняли первых посетителей. В рамках мероприятия прошло ледовое шоу с участием профессиональных фигуристов. Гости фестиваля увидели представление артистов в светящихся костюмах. Ансамбль "Юнармии" "Юные Патриоты" исполнил гимн фестиваля «Наша зима», — сообщили в Минобороны.

Все новогодние праздники на площади главного храма ВС РФ будут работать шатры, предлагающие гостям фестиваля мастер-классы. Там можно будет написать письмо или создать открытку для военнослужащих, принимающих участие в спецоперации, а также смастерить подарки и новогодние украшения. Кроме того, здесь можно будет покататься на квадроциклах и упряжках с хаски.

В прошлом году участниками фестиваля «Наша зима» стали более 472 тыс. человек, уточнили в пресс-службе.

