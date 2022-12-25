«Они предали страну»: Володин анонсировал перемены для уехавших россиян

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в нижней палате парламента сейчас разрабатываются изменения в законодательство, касающиеся специалистов, покинувших страну, но продолжающих работать в российских компаниях на удаленке. Для них будут отменены все преференции и повышена ставка налогообложения, написал он в своем Telegram-канале, поинтересовавшись у подписчиков, одобряют ли они это решение.

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«Есть те, кто считает, что необходимо давать преференции и льготы покинувшим нашу страну, чтобы они вернулись обратно. Это неправильно. Совершенно понятно, почему они сбежали. Тот, кто осознал, что совершил ошибку, уже вернулся. Остальные должны понимать: подавляющая часть общества не поддерживает их поступок — считает, что они предали свою страну, родных и близких», — написал Володин.

Он подчеркнул, что уехавшие не только продолжают работать в российских компаниях на удаленке, но и «пользуются всеми льготами», предусмотренными законодательством РФ.

«Преференции для покинувших Российскую Федерацию отменить и ввести для них повышенную ставку налогообложения. Так будет справедливо. Работаем над соответствующими изменениями в законодательство», — заключил Володин.

За полчаса под его постом появилось полторы тысячи комментариев. Большинство подписчиков поддержали спикера.

