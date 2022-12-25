Росатом организовал помощь жителям Энергодара

Жизнь и благополучие жителей атомных городов, экологическая безопасность территорий – приоритетные ценности для атомной отрасли России. В этом году к семейству атомных городов «Росатома» добавился еще один – Энергодар. Атомщики всей страны помогают городу пережить сложную зиму.

Благодаря сотрудникам атомной отрасли и участникам марафона за неделю было закуплено более 1000 пледов, 200 комплектов постельного белья, 1000 канцелярских наборов, спортивное оборудование и инвентарь: шведские стенки, футбольные ворота, ракетки, обручи, скакалки мячи, кегли и многое другое. Все это привезли в школы и детские сады Энергодара.

В ближайшее время в город прибудут две фуры Концерна «Росэнергоатом» с цитрусовыми. Для детей работников Энергодара и Запорожской АЭС отправят около 3,5 тысяч новогодних подарков: игрушки, сладости, книги, настольные игры.

Помощь оказывается также пожилым людям, ветеранам и малоимущим. Перед Новым годом им привезут 1000 продуктовых наборов с продуктами к новогоднему столу общим весом более 3-х тонн.

«Сегодня благодаря братской поддержке, которую нам оказывают атомщики со всей страны, мы ощущаем себя настоящей семьёй. Эта поддержка не словом, а делом, станет для нас большим подспорьем в эту сложную зиму», — поблагодарил всех за помощь Первый заместитель директора АО «ЭО ЗАЭС» — директор Запорожской атомной станции Юрий Черничук.

Марафон «Росатом вместе с Энергодаром» проводится с 12 декабря в поддержку жителей Энергодара по инициативе генерального директора Госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева.

«В понедельник [12 декабря] я от имени руководства отрасли предложил нам всем объединиться и поучаствовать в марафоне помощи, чтобы энергодарцы смогли легче пережить зиму. Ведь сейчас в городе не хватает самого необходимого. И для меня очень важно, что это предложение было с энтузиазмом подхвачено нашими сотрудниками, — сказал Алексей Лихачев в своем видеообращении к работникам отрасли. — Я и мои коллеги, руководители Росатома и дивизионов, перевели свои месячные оклады в общую копилку средств, на которые будут приобретаться все необходимые вещи. Это медицинские техника и автотранспорт, лекарства, школьное оборудование, в том числе, компьютеры, обогреватели, мебель для школ и детских садов».

В акции принимают участие все предприятия Росатома, а также волонтерское движение Госкорпорации. Пункты сбора, сортировки и подготовки вещей к отгрузке были оперативно сознаны в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге и Красноярске. Медицинскую поддержку жителям оказывают партнеры Росатома. Например, Федеральное медико-биологическое агентство проводит диспансеризацию детей и профессиональные осмотры персонала Запорожской АЭС.

Помочь жителям Энергодара и перевести любую сумму могут все желающие на сайте. Марафон будет продолжится и в следующем году.