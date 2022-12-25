«Россия — особая страна»: Путин оценил геополитическую обстановку

Цель России — в объединении русского народа, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия 1». В основе конфликта на Украине, по его словам, лежат попытки Запада растащить историческую Россию, а принцип «разделяй и властвуй» всегда был в основе политики ее оппонентов. При этом президент подчеркнул, что Россия — особая страна, в которой 99,9% граждан «готовы все положить в интересах Родины».

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«Мы всегда стремились к тому, чтобы все возникающие споры решались мирными средствами, путем мирных переговоров. Но, к сожалению, другая сторона была настроена по-другому, начали проводить там жесткие действия военного характера. Мы вынуждены были встать на защиту людей, которые там проживают… В основе всего лежит политика наших геополитических оппонентов, направленная на растаскивание исторической России. "Разделяй и властвуй" — они всегда старались это сделать, пытаются сделать это и сейчас, а наша-то цель в другом — в объединении русского народа», — объяснил Путин.

На вопрос журналиста Павла Зарубина, что нужно сделать, чтобы отступить от опасной черты, президент заявил, что не считает ее такой уж опасной. Россия, по его словам, действует в правильном направлении, защищая свои национальные интересы, интересы граждан.

«Но мы готовы договариваться со всеми участниками этого процесса о приемлемых развязках. Но это их дело. Не мы же отказываемся от переговоров, а они», — заключил Путин.

На вопрос о покинувших страну россиянах глава государства ответил, что не осуждает их, потому что «в любом обществе всегда есть люди, которые прежде всего думают о своих личных интересах». При этом Путин подчеркнул, что основная часть населения, 99,9% «готовы все положить в интересах Родины», и это лишний раз его убеждает в том, что «Россия — особая страна», в которой «живут особые люди».

