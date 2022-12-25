Сырьевые рынки Рынок нефти Антон Силуанов

Силуанов дал принципиальный ответ на ценовые ограничения по нефти

25 декабря 2022, 11:05

Министр финансов заявил, что Россия не поддержит «диктат потребителя»

minfin.gov.ru

Россия принципиально не будет поставлять нефть по контрактам, где будут указаны ценовые ограничения. Вместо этого страна будет искать новые рынки даже при росте издержек, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов в интервью арабскому телеканалу Asharq.

«Что говорит Российская Федерация? Мы не будем поставлять нефть по контрактам, где будут указываться ценовые ограничения, которые предлагают западные страны. Это исключено. Об этом говорил и президент Российской Федерации», — заявил Силуанов.

Он подчеркнул, что Россия будет искать «новые рынки, новую логистику», хотя, возможно, это и будет дороже. При этом он не исключил и сокращение нефтедобычи в России.

«Но, принципиальная позиция о том, что поставлять наш основной энергоресурс по каким-то ценам, которые будут назначать западные страны — мы не будем, этого не допустим. Здесь диктат потребителя, но рыночными методами, потому что сегодня это ограничение цен применяется в отношении российских производителей. Завтра западные страны введут цены на других производителей. С таким мы не можем согласиться», — заключил Силуанов.

Министр финансов также сообщил, что при нефти ниже $70 за баррель Фонд национального благосостояния пополняться не будет, а при «совсем низкой» цене будут увеличены заимствования на рынке, либо задействованы ресурсы ФНБ. При этом Силуанов подчеркнул, что несмотря на любые ценовые ограничения, санкции и колебания цен на мировых рынках, все обязательства бюджета России будут выполнены.
 