Синоптики спрогнозировали, какой погодой в столице завершится год

В Москве последняя неделя уходящего года начнется с усиления мороза, затем вместе со снегопадами и метелями придет потепление, а закончится все оттепелью и слякотью, сообщается на сайте «Метеовести» от центра погоды «Фобос».

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«Заключительная неделя года, как и весь текущий декабрь, будет чрезвычайно неустойчивая. Начало семидневки ознаменуется усилением холода – ночами морозы окрепнут до −7…−12°, в дневные часы −4…−9°, что немного ниже положенной климатической нормы. При этом сохранится пасмурная погода, но осадки маловероятны», — говорится в сообщении синоптиков.

Во вторник, по их данным, с запада к Москве подойдет североатлантический циклон, начнется снег, потом закружат метели, видимость сократится до 3–4 км, а температура повысится до 0…−5°. Среда станет самым ненастным днем предстоящей недели. Пройдут обильные снегопады, а столбики термометров поднимутся до околонулевых значений.

С четверга и до конца года из-за атлантических воздушных масс, подогретых Гольфстримом, среднесуточная температура поднимется на 4–6° выше многолетних значений. Пройдут небольшие осадки в виде дождя со снегом, наступит слабая оттепель и слякоть, предупредили синоптики.

