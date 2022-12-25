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Трутнев и Кириенко прибыли в Чечню

25 декабря 2022, 15:51

Вместе с главой региона они посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о прибытии в республику первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и зампреда правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как передает ТАСС, федеральные чиновники вместе с главой региона уже посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе.

«Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом», — написал Кадыров.

Глава Чечни опубликовал также видео, на котором он встречает их в международном аэропорту Грозного.
 