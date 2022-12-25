Трутнев и Кириенко прибыли в Чечню

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в своем Telegram-канале о прибытии в республику первого заместителя руководителя Администрации президента РФ Сергея Кириенко и зампреда правительства РФ, полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. Как передает ТАСС, федеральные чиновники вместе с главой региона уже посетили базу Российского университета спецназа в Гудермесе.

Статья по теме: «Кто оглядывается на прошлое, не видит будущего»: Кадыров раскрыл секрет успеха СВО «Уважаемые Сергей Владиленович и Юрий Петрович прибыли в республику с рабочим визитом», — написал Кадыров. Глава Чечни опубликовал также видео, на котором он встречает их в международном аэропорту Грозного.

