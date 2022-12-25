«Тверды, как монолит»: глава МИД Китая оценил отношения с Россией

Китайско-российские отношения крепкие, как монолит, и не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры. В этом году политическое и стратегическое взаимное доверие между странами еще больше укрепилось, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на симпозиуме, посвященном китайской дипломатии. Текст его выступления опубликован на официальном сайте МИД КНР.

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«В течение года Китай и Россия твердо поддерживали друг друга в отстаивании коренных интересов, наше политическое и стратегическое взаимное доверие еще больше укрепилось… Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит. Они не подвержены вмешательству и провокациям, им не страшны крупные изменения конъюнктуры», — заявил Ван И.

Он также подчеркнул, что сотрудничество Пекина и Москвы не антагонистично и не нацелено на какую-либо третью сторону. Обе страны, по его словам, «твердо выступают против гегемонии и против новой холодной войны», а двустороннее сотрудничество опирается на обоюдное доверие и учитывает взаимные стратегические интересы.

Ван И отметил, что китайско-российский товарооборот приближается к отметке $200 млрд в год. Он также напомнил, что в уходящем году укрепилась трансграничная взаимосвязанность двух стран, чему способствовало открытие автомобильного моста Хэйхэ — Благовещенск и железнодорожного моста Тунцзян – Нижнеленинское. Министр обратил внимание и на расширение взаиморасчетов в национальных валютах при осуществлении торговли между КНР и Россией, указав на важность крупных двусторонних проектов.