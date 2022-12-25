Женщинам дали совет, как испросить у мужа больше денег

Деньги — одна из трех основных причин семейных конфликтов, и обычно разговоры на эту тему женщины начинают на эмоциях и с претензий. Мужчины, как правило, отказываются увеличить бюджет, потому что просто не понимают, куда тратятся деньги. Поэтому если уж женщина инициирует такой разговор, для его успешного завершения она должна грамотно выстроить стратегию. Один из авторов исследования «Законы счастливых отношений» Надежда Пак вместе с кандидатом экономических наук Снежаной Манько рассказали порталу WDay.ru, как правильно это сделать.

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«Идеальным вариантом будет использование таблицы. Мужчины мыслят цифрами, поэтому для быстрого принятия решения, сопроводите вашу просьбу представлением о доходах и расходах. Вообразите, что вы обосновываете руководителю свой проект, на который вам нужны финансы», — говорится в публикации.

Они предложили взять лист бумаги и разделить его на графы. В столбце указать все доходы семьи: зарплату, пособия, субсидии, пенсии, доходы от инвестиций и т.д. В другом — все расходы: оплату жилья, продуктов питания, затрат на обучение, лечение, развлечения, путешествия, детей, ипотеку. В конце таблицы подвести вывод. Итого = доходы — расходы.

Далее эксперты посоветовали со своей супер-таблицей идти к мужу и «без эмоций и обоснованно» рассказать ему, на что в семье тратятся деньги и сколько необходимо добавить. Для наглядности можно нарисовать еще одну таблицу — с желаемым соотношением доходов и расходов, и опять же обосновать, почему это важно и какая выгода ждет мужа. В завершении нужно обязательно согласовать и утвердить такой бюджет.

