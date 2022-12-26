Акции дня: бумаги «Роснефти» растут на дивидендах

Акции российской компании «Роснефть» дорожали по итогам сессии на Мосбирже в понедельник, 26 декабря. За день котировки выросли на +1,91% до 349,90 руб. за штуку.

Интерес трейдеров к бумагам усилился после того, как акционеры компании утвердили выплату дивидендов за 6 месяцев 2022 года в размере 20 руб. 39 коп. на акцию. Таким образом дивидендная доходностью на понедельник с учетом выплаты дивидендов за 2021 год в размере 23,63 рубля на акцию превышает 12%.

Реестр акционеров закрывается 12 января, то есть, чтобы получить дивиденды, нужно купить акции до 9 января включительно.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос +0,72% до 2139,21 пунктов. Индекс РТС опустился на +1,43% до 977,29 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:15 мск составила 83,97 долларов за баррель (+3,69%). Российская валюта укреплялась– 69,29 руб. за доллар.