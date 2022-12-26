Американской энергосистеме угрожает серьезный кризис

На энергетическую инфраструктуру США много лет не обращали внимание. Сейчас американцам приходится пожинать плоды такого пренебрежительного отношения. Население городов растет, растет и количество регионов, где с каждым годом все сильнее ощущается нехватка электроэнергии. Сейчас к устаревшей и запущенной энергетической инфраструктуре необходимо прибавить появление возобновляемых источников энергии, а также повсеместный резкий рост потребления электроэнергии. Этот «коктейль» и привел к критической ситуации.

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Главную опасность для американских энергосетей представляет погода. Или вернее, непогода типа жутких холодов в феврале 2021 года в Техасе, когда во всем штате пришлось прибегнуть к веерным отключениям электроэнергии. Специалистов тревожит, что с каждым годом растет количество как капризов погоды, так и штатов, где они происходят.

Самая сложная обстановка, как показывает недавний анализ, сложилась на Среднем Западе и в центральной части Юга. Южным штатам: Арканзасу, Оклахоме, Луизиане и Техасу присвоена категория «высокого риска» дефицита электроэнергии.

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Риск серьезного дефицита электроэнергии на Среднем Западе нарастает с 2018 года. В этом регионе больше энергетической инфраструктуры приходится отключать от энергосистемы, чем подключать новой инфраструктуры.

Диаметрально противоположная картина в Калифорнии, где с энергосистемой все более-менее в порядке благодаря обилию источников энергии. В первую очередь, это возобновляемые источники, особенно, солнечная энергия.

В этом году и без того непростая ситуация еще более осложнилась из-за событий на Украине, которые привели к дефициту еще и сжиженного газа (СПГ), широко используемого повсеместно для генерации электроэнергии.

Очень серьезная угроза — резкий рост пикового энергопотребления как летом, так и зимой и особенно во время экстремальных погодных ситуаций, когда население особенно активно пользуется или кондиционерами летом в жару, или обогревателями зимой в лютый холод.

Зимой 2021 года потребление электроэнергии в Техасе из-за сильных холодов увеличилось на 7%. В феврале, когда было особенно холодно, энергетическому оператору пришлось регулярно проводить веерные отключения. Midcontinent Independent System Operator (MISO) с тревогой отмечает сейчас пятипроцентное снижение резервов по сравнению с прошлой зимой.

В Новой Англии, на северо-востоке США, резко, более чем наполовину сократились запасы нефти для генерации электроэнергии. Сложная обстановка, наверняка, возникнет и летом 2023 года, когда потребление энергии вновь резко вырастет.

В США много говорят о переходе от ископаемых видов топлива к возобновляемым источникам энергии. В первую очередь, речь идет об энергии солнца и ветра. Однако система накопления энергии только начинает развиваться, ее емкость необходимо как можно быстрее наращивать. На данном этапе возобновляемые источники пока еще не играют существенной роли в генерации электроэнергии.

В связи со стремительным развитием возобновляемых источников энергии необходимо строить новые линии электропередач. Процесс строительства длительный и может занимать от 7 до 15 лет.

Еще одна проблема, в конечном итоге выливающаяся в резкий рост спроса и потребления, рост населения, особенно городского. Устаревшей энергосистеме страны все труднее удовлетворять потребности растущего населения США.

«Мы живем в поразительное время с точки зрения энергетики», — объясняет Джон Моура из Североамериканской корпорации надежности энергетики (NERC).

Майнинг криптовалют в последние годы достиг такого размаха, что тоже начинает представлять угрозу для американской энергосистемы. Специалисты неустанно призывают правительство решить эту проблему. На США приходится треть всех майнинговых операций планеты. Американские криптовалютчики забирают от 0,9% до 1,7% всего энергопотребления страны. Это приблизительно столько же, сколько уходит на работу всех компьютеров в Америке или освещение всех жилых помещений.

На энергосистему все сильнее давит комбинация большого количества факторов от устаревшей энергетической инфраструктуры до высокого потребления, от экстремальных погодных условий до дефицита СПГ. Конечно, правительство в курсе проблем. В модернизацию инфраструктуры и повышение емкости системы накопления энергии идут немалые инвестиции, но несмотря на предпринимаемые усилия отдельным регионам в пиковые часы еще несколько лет не удастся избежать веерных отключений электроэнергии.