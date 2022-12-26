Экс-советник главы Пентагона раскрыл ужасающую правду о потерях ВСУ на передовой

Вооружённые силы Украины несут колоссальные потери, поэтому они вынуждены отправлять на передовую 13-летних подростков.

Как передаёт РИА Новости, об этом в своём YouTube-канале заявил экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

«Украинцы понесли ужасающие потери, – подчеркнул он. – 35 тыс. пропали без вести, более 100 тысяч погибли. Начинаешь складывать эти цифры и получается около 150 тыс. военных. Теперь они пытаются мобилизовать подростков в возрасте 13, 14 и 15 лет, недееспособных людей. Они буквально выскребают остатки».

При этом он отметил Макгрегор высокую подготовку российских военных, а также их мастерство.

«Я впечатлён тем, как военнослужащие Вооружённых сил России проводят боевые операции», – сказал поделился полковник Макгрегор.

Как ранее писал «Эксперт», основатель американской частной военной компании (ЧВК) «Моцарт» Эндрю Мильбурн заявил, что украинские войска несут чрезвычайно большие потери в боях против ВС РФ. По его словам, информация о том, что потери ВСУ чудовищные – является правдой.

«Они несут чрезвычайно большие потери, – подчеркнул он. – Сведения, которые вы видите в СМИ, о том, что 70% жертв являются обыденностью, не преувеличены, подтверждаю это», – сказал он.