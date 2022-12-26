ФСБ ликвидировала на границе Брянской области украинскую диверсионную группу

На границе Брянской области с Украиной ликвидирована украинская диверсионно-разведывательная группа из 4-х диверсантов.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, в результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения с Украины на российскую территорию.

При себе диверсанты имели иностранное вооружение, в том числе германские пистолеты-пулемёты SIG Sauer и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также четыре СВУ для совершения диверсионно-террористических актов общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Другие подробности случившегося пока не сообщаются.

Ранее «Эксперт» писал, что в начале ноября сотрудники Федеральной службы безопасности предотвратили диверсию украинских спецслужб, которую они планировали провести на одном из объектов энергетической инфраструктуры в Крыму.

Тогда был задержан гражданин Украины 1978 года рождения, завербованный СБУ. У него изъяли несколько взрывных устройства фугасного типа, инструкции по их использованию и схема расположения опор ЛЭП в одном из районов полуострова.

По данному факту следственными органами заведено уголовное дело по статьям УК РФ («Приготовление к диверсии») и («Незаконный оборот взрывчатых веществ»).

