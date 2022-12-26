Газ подешевел, но подорожал

Цены на газ в Европе впервые с 13 июня ниже 900 долларов за тысячу кубометров, потеряв 11% к расчетной цене четверга. При этом, подсчитали в Trading Economics, природный газ подорожал на 1,35 доллара за баррель, или на 36,17% с начала 2022 года, согласно данным торгов контрактом на разницу (CFD).

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Такое положение вещей стало возможным благодаря новостям о том, что теплая погода и дополнительное сокращение спроса из-за наступивших праздников позволили Европе перейти от нетто-отбора к нетто-закачке газа в хранилища. В то же время текущий уровень запасов в Европе снизился до 82,98%. Это на 10,8 процентных пунктов выше среднего показателя на ту же дату за последние 5 лет.

Газовые потоки перенаправляются

Несколько хуже ситуация в США. Там, передает «Интерфакс», в ряде регионов случилось резкое похолодание и начались настоящие снежные бури. По прогнозу S&P Global, в следующую неделю (заканчивается 23 декабря) отбор может вырасти более чем в два раза — до 5,7 млрд кубических метров. На данный момент в EIA ожидают, что текущей зимой запасы в хранилищах сократятся на 60 млрд кубометров (средний показатель за последние пять лет). На конец марта, по прогнозам, объемы природного газа в ПХГ будут составлять 40 млрд кубометров, что на 8% ниже среднего уровня за пять лет.

Тем временем, Россия перенаправляет потоки «голубого топлива» в Азию, изучая новые экспортные направления. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ТАСС. Он подробно рассказал о ситуации в нефтегазовой сфере, отметив, что хотя многие прогнозировали серьезное падение российской добычи и экспорта, на деле пока все оказывается не так страшно.

Замглавы кабмина рассказал, что европейский рынок остается актуальным, так как дефицит газа сохраняется, а у нас есть все возможности для возобновления поставок. Например, незадействованным остается трубопровод «Ямал-Европа», остановленный по политическим мотивам. У нас также на полную мощность работает «Турецкий поток», украинский маршрут поставляет в Европу 42 млн кубометров газа в сутки — около 1/3 от прописанных в контракте объемов по перекачке.

Сейчас также обсуждается реализация дополнительных объемов поставок газа через Турцию после создания там хаба. Сейчас идет активная работа со странами, которые примут участие в реализации этого проекта, а также с нуждающимися в российском газе потребителями.

Заявки от европейских потребителей по увеличению поставок газа идут постоянно, то есть на сегодняшний день можно уверенно говорить, что спрос на наш газ есть. Поэтому мы продолжаем рассматривать Европу как потенциальный рынок для сбыта нашей продукции. Он не закрыт. При этом понятно, что против РФ была развернута масштабная «газовая война», которая завершилась диверсионными актами против «Северных потоков».

Стоит отметить, что в этом году Россия смогла значительно нарастить поставки СПГ в Европу. За 11 месяцев 2022 года они выросли до 19,4 млрд кубометров, по итогам года ожидается 21 млрд кубометров.

При этом, кроме Европы, потенциально покупать российский трубопроводный газ способен Китай. Александр Новак назвал его основным потребителем нашего топлива. По оценке вице-премьера, с учетом уже намеченных проектов поставки могут составить 100 млрд кубометров в год. Возможно и увеличение экспорта газа через Турцию. Также мы обсуждаем с нашими партнерами из Казахстана и Узбекистана рост поставок газа на их внутренний рынок, так как у них увеличивается потребление.

Сейчас в России идут процессы диверсификации маршрутов, замещения добывающих мощностей, реализуется большое количество крупных инвестиционных проектов. По газу реализация таких проектов, как «Сила Сибири» и «Дальневосточный маршрут», позволят уже к 2025 году нарастить поставки газа на восток до 48 млрд кубометров, а к 2030 году — до 88 млрд.

«Если говорить о более глубокой перспективе, то это экспорт газа в Афганистан, Пакистан: либо с использованием инфраструктурных проектов Средней Азии, либо свопом с территории Ирана. То есть мы будем получать их газ на юге страны, а в обмен поставлять газ на север для иранских потребителей. С Азербайджаном есть договоренность об увеличении наших поставок, так как у них пока еще есть дефицит газа. В дальнейшем, когда они увеличат добычу газа, мы сможем обсудить и свопы», — отметил Александр Новак.

Не видит вице-премьер и предпосылок для снижения объема инвестиций в сектор. Инвестиции только «Газпрома» по итогам 2022 года ожидаются в объеме почти 2 трлн рублей, а в 2023 году ожидается рост до 2,3 трлн рублей.

Кроме того, добавил Александр Новак, еще более актуальным стало увеличение производства СПГ, так как его можно поставлять в разные уголки мира и не зависеть от какой-либо страны. В ближайшее время его планируется увеличить до 64 млн тонн в год, а до 2035 года — выйти на уровень 100 млн тонн.

Что касается крупнотоннажного СПГ, то с 2014 года РФ занимается импортозамещением СПГ-технологий, субсидирует создание оборудования. Уже сейчас есть российская технология сжижения «Арктический каскад» на заводе «Ямал СПГ» мощностью 1 млн тонн. В дальнейшем ее можно довести до 2-3 млн тонн. Параллельно идет разработка оборудования мощностью 5-6 млн тонн структурами «Росатома», «Новатэка» и «Газпрома».

«Идет в том числе работа по созданию российских теплообменников для крупнотоннажного СПГ. Когда они их сделают — тогда можно будет сказать, что в России появилась собственная технология крупнотоннажного СПГ», — заключил Александр Новак.

Риски смещаются во времени

Как полагает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Игорь Галактионов, сейчас риски для газового рынка по-прежнему сохраняются, хотя теперь они смещены во времени. До конца отопительного сезона запасы в ПХГ поддержат бесперебойные поставки, а вот во второй половине 2023 года на фоне отсутствия значительной доли импорта из России могут возникнуть сложности. Цены в третьем квартале, считает эксперт, вполне могут подскочить в район 2000–2500 долл. за тыс. кубометров, что позволит протестировать согласованный механизм потолка цен на газ.



При этом перспектива перенаправления российских поставок ограничена существующей транспортной инфраструктурой, рассказал Игорь Галактионов «Эксперту». На европейском направлении выпало около 100 млрд кубометров в год. Поставки в Китай по «Силе Сибири — 1» до 2027 года могут вырасти на 23 млрд кубометров. Еще 38 млрд кубометров может дать «Сила-Сибири — 2», если данный проект удастся реализовать к 2025 году.

Своповые поставки в Иран, добавил Игорь Галактионов, могут стартовать раньше, но объем всего около 10 млрд кубометров. Какой-то объем, возможно, удастся реализовать в страны СНГ, но, уверен аналитик, чтобы полностью компенсировать выпадение поставок в ЕС нужны годы и значительные инвестиции в инфраструктуру.

Котировки природного газа в Европе на закрытии предыдущей недели упали ниже важного психологического рубежа 1000 долларов за 1000 кубометров, подтвердил «Эксперту» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Это минимум с конца октября 2022 года и уровень почти вдвое ниже значений начала декабря, несмотря на зимний период и активный отбор газа из хранилищ.

Во многом это связано со снижением опасений нехватки топлива на зиму, поскольку активно задействованы не только высокие запасы, но и альтернативные поставки, жёсткая экономия, относительное снижение спроса из-за сокращения ряда производств и ожидания рецессии. Кроме того, масштабная вспышка пандемии в Китае провоцирует относительное снижение общего спроса на сырьё, пояснил эксперт.

Помимо этого, действует фактор рождественских праздников, перед которыми закрывались позиции трейдеров, ранее покупавших фьючерсы, указывает Марк Гойхман. В понедельник-вторник отмечается Рождество, торги не проводятся. Да и вся предновогодняя неделя, вероятно, не будет насыщенной значительными движениями цен из-за сокращения торговой активности. Скорее всего, предполагает аналитик, декабрь и год закроются вблизи существующих уровней в районе 1000 долларов.

Для перспектив российского экспорта газа важно то, что европейские трубопроводные поставки сведены к минимуму и вряд ли будут повышаться в обозримой перспективе. В связи с этим, уверен Марк Гойхман, в самом деле актуальны высказанные вице-премьером Александром Новаком долгосрочные планы переориентации части экспорта на восточное направление.

Основным потребителем в данном плане предполагается Китай, который может импортировать 100 млрд кубов в год, в соответствии с уже намеченными проектами, констатировал аналитик. Для такого экспорта необходимо обеспечить ввод дополнительных пропускных мощностей, о которых говорил вице-премьер. Но здесь, действительно, есть сложности с возможностями финансирования, признал Марк Гойхман. Они, например, касаются сети дальневосточных газопроводов, а также высоких дисконтов, предъявляемых азиатскими потребителями к ценам российского газа.