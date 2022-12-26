Китайские военные эксперты назвали самый мощный зенитно-ракетный комплекс в мире

Аналитики китайского издания Sohu назвали самый мощный, по их мнению, зенитно-ракетный комплекс в мире.

Как утверждают они, им является российский ЗРК С-500. В частности, военные эксперты из КНР считают, что этот комплекс будет новым «щитом» воздушно-космической обороны России, став ответом на агрессивную американскую космическую политику США.

«После С-400 Россия сразу принялась разрабатывать совершенно новый ЗРК С-500, – подчеркнули они. – Его запуск отражает дальновидность решения военных сделать упор на развитие ЗРК».

Кроме того, авторы публикации в Sohu напомнили, что С-500 может перехватывать различные цели, в том числе даже баллистические ракеты. Помимо этого, российский ЗРК, радиус поражения ракет которого составляет около 600 км, представляет угрозу для низкоорбитальных космических аппаратов.

«Создание такого ЗРК С-500 – мощный ответ Вашингтону в реалиях глобального воздушно-космического соперничества, позволивший Москве вновь выйти на передний план», – резюмировали китайские военные эксперты.

Как ранее писал «Эксперт», новейшая зенитная система С-500 «Прометей» поступит на вооружение российской армии до 2025 года. ЗРК поступит в распоряжение 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, рассказал командующий объединением генерал-лейтенант Николай Гостев.

Военный отметил, что системы большой дальности, такие как С-300В4, С-400, С-500, будут использоваться по большей степени для уничтожения на большом расстоянии самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, а также стратегической и тактической авиации. До сих пор «Прометей» позиционировался исключительно как противоракетная система.