Контроль в СП с иностранцами по выпуску автокомпонентов обяжут давать российским производителям

Совместные с зарубежными партнерами предприятия по производству автокомпонентов в РФ будут формироваться при контролирующей доле и правах на интеллектуальную собственность у российской стороны.

Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров, передает пресс-служба правительства.

«Будут скорректированы требования к участию иностранных партнеров в производстве комплектующих. Имея в виду создание совместных предприятий с контрольным пакетом и правами на интеллектуальную собственность именно у российской стороны», — заявил Мантуров в ходе оперативного совещания главы кабмина Михаила Мишустина с вице-премьерами, на котором глава Минпромторга представил стратегию развития автопрома.

Основную часть госфинансирования разработки автокомпонентов и автомобильных материалов Мантуров предложил направить через действующую компонентную программу ФРП, объем которой в текущем году увеличили до 50 млрд руб.

Сообщается, что для развития компонентной отрасли Минпромторг намерен задействовать общесистемный механизм кластерной инвестплатформы, который будет запущен в наступающем году.

По словам вице-премьера, одной из ключевых целей стратегии развития автопрома в краткосрочной и среднесрочной перспективе является увеличение количества машин, выпускаемых на одной платформе. Министр пояснил, что унификация позволит расширить собственную компонентную базу.

В целевом сценарии стратегии Минпромторг рассчитывает в ближайшие два года утроить выпуск автокомпонентов и вдвое увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. «В целевом сценарии с увеличенным объемом государственной поддержки рассчитываем уже на первом этапе до 2025 году выйти на более амбициозные показатели. А именно утроить производство автокомпонентов и в два раза увеличить суммарный выпуск всех видов автомобилей. За счет этого нарастим свою долю на внутреннем рынке с 40 до 80% к 2030 году», — заявил вице-премьер.

Сообщается, что Михаил Мишустин поддержал предложения главы Минпромторга. «Необходимо максимально быстро приступить к реализации всех наших планов. От успеха будет зависеть не только развитие этой конкретной и, безусловно, важной для экономики отрасли, но и уровень жизни миллионов наших граждан», — отметил глава кабмина.