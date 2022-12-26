Критерии и особенности выбора кухонной посуды

Главные требования, предъявляемые к кухонной утвари и посуде, которая в широком ассортименте доступна в магазине https://posudashop-kazan.ru/, таковы:
- удобство и легкость в использовании (эргономичность);
- высокая прочность;
- продолжительный срок службы;
- экологичность;
- эстетичность.
Важнейшим критерием выбора является материал изготовления посуды. Наибольшее распространение на рынке получили следующие модели:
- Посуда из нержавейки. Наивысшей гигиеничностью отличаются изделия из легированной стали, характеризующейся высокой коррозиеустойчивостью, стойкостью к деформациям и повреждениям. Нержавейка абсолютно безвредна, так как не вступает в химическую реакцию с пищевыми продуктами в процессе готовки.
- Посуда из алюминия. Она недорого стоит, но при отсутствии оксидного покрытия не может обеспечить надлежащий уровень безопасности. Алюминиевая кухонная утварь обладает высокой теплопроводностью. Она может покрываться слоем тефлона. На рынке представлена посуда из анодированного ударопрочного алюминия, а также покрытая оксидным напылением. К ее преимуществам относятся противопригарные качества.
- Посуда из чугуна. Чугунные сотейники и сковородки можно встретить на многих старых кухнях. Этот металл первым прочно вошел в повседневный обиход. Кухонная утварь из чугуна характеризуется долговечностью, прекрасно удерживает тепло и имеет сравнительно неплохие противопригарные свойства. Некоторые приготовленные в ней блюда обладают непревзойденными вкусовыми достоинствами, что побуждает некоторых домохозяек делать выбор именно в пользу данного варианта. Правильный уход и периодическое прокаливание значительно продлевают срок эксплуатации чугунных изделий.
- Посуда из жаропрочного стекла. Такая кухонная утварь отличается универсальностью и высокой безопасностью. Стеклянная продукция химически инертна, то есть не выделяет никаких вредных для здоровья человека веществ и не взаимодействует с продуктами питания, которые в ней готовятся. Она обладает стойкостью к образованию жиров и пригоранию, легко отмывается, и в отличие от остальных материалов, при продолжительной эксплуатации не утрачивает изначальный внешний вид. К минусам стеклянной посуды относятся дороговизна и хрупкость. При ненадлежащей эксплуатации стекло растрескивается, в особенности при резких температурных перепадах.