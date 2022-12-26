Регионы получат в 2023 году дополнительные 250 млрд руб. на инфраструктурные кредиты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что программа инфраструктурных бюджетных кредитов показала свою эффективность и продлена на 2024 и 2025 годы; регионам в наступающем году направят дополнительные 250 млрд руб., которые пойдут на модернизацию ЖКХ и проекты в социальной сфере.

«Уже в следующем году дополнительно выделим еще 250 млрд рублей, они станут направляться на финансирование транспортных и социальных проектов, модернизацию жилищно-коммунального хозяйства», — заявил глава кабмина на совещании с вице-премьерами.

Председатель правительства напомнил, что президент РФ назвал приоритетом 2023 года развитие инфраструктуры внутри страны, и отметил, что наращивание поддержки в этом направлении уже дает результаты, что выражается, в первую очередь, в увеличении объемов строительства, в том числе дорог.

Мишустин указал на рост количества новых объектов, которые были сданы за последнее время, «причем часть из них с опережением графика». В частности, премьер упомянул автостраду к аэропорту Минеральных Вод, Архангельский мост в Вологодской области, а также подмосковные путепроводы. Кроме того, премьер указал на серьезное продвижение в обновлении скоростных магистралей и создании новых транспортных международных коридоров, среди которых трасса «Запад — Восток».

В июле президент РФ Владимир Путин поручил «привести в нормативное состояние» большую часть опорной сети российских дорог в течение ближайших пяти лет. Предписано обновить по меньшей мере 85% всех автотрасс, при этом при строительстве, реконструкции и ремонте магистралей должны быть использованы современные материалы и техника «преимущественно российского производства».