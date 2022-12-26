На Ковыкте к 2025 году появится инфраструктура по производству СПГ

На Ковыктинском газоконденсатном месторождении, запущенном в промышленную эксплуатацию 21 декабря в Иркутской области, в течение ближайших двух лет планируют создать ифраструктуру по производству сжиженного природного газа (СПГ).

Соответствующее соглашение заключили власти региона и ООО «Газпром СПГ технологии», сообщила пресс-служба правительство Иркутской области.

В рамках первого этапа проект предполагает строительство линии по производству СПГ мощностью 0,75 тонны в час. «Вторым этапом компания "Газпром СПГ технологии" планирует построить комплекс по производству сжиженного природного газа. Мощность этого объекта составит 3 тонны в час», — указывается в сообщении.

Ориентировочный объем инвестиций в проект составляет 3 млрд руб., будет создано по меньшей мере 80 новых рабочих мест. Уточняется, что основным рынком сбыта СПГ станет транспортная отрасль. Кроме того, изучается вопрос об автономной газификации котельных Иркутской области. В третьем квартале 2023 года ООО «Газпром СПГ технологии» планирует запустить в эксплуатацию на привозном СПГ станцию по приему и хранению сжиженного природного газа с последующей заправкой транспорта — так называемую крио-АЗС.

Президент РФ Владимир Путин 21 декабря дал старт работе Ковыктинского месторождения, которое является крупнейшим в Восточной Сибири по запасам газа. Лицензией на его освоение владеет «Газпром». Извлекаемые запасы месторождения составляют 1,8 триллиона кубометров газа и 65,7 миллиона тонн газового конденсата. Проектная мощность определена в 27 миллиардов кубометров газа в год. Наряду с Чаяндинским месторождением в Якутии Ковыкта стала ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири», по которой российский газ идет Китай.