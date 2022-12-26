Накрывшая США снежная буря привела к рекордному снижению добычи газа

Снежная буря и сильные морозы в США привели к многочисленным жертвам, а также рекордному снижению добычи природного газа в стране.

В минувшие выходные в Соединенных Штатах стихия унесла жизни 46 человек, передает телеканал Sky News. Наиболее пострадавшим штатом оказался Нью-Йорк, где за сутки местами выпало более метра снега; в городе Буффало погибли 18 человек. В ряде штатов температура воздуха упала почти до рекордных значений, американцев призвали экономить электроэнергию во избежание перегрузок распределяющей инфраструктуры.

Как сообщает Bloomberg, накрывший США «взрывной циклон» привел к рекордному снижению добычи природного газа — из-за обледенения трубопроводов скважины пришлось закрыть. Таким образом, впервые более чем за 10 лет добыча газа снизилась на 2,8 млн куб. м, отмечает агентство.

В последние дни центральную и восточную часть США настигла непогода в виде резкого похолодания, ураганного ветра и снегопадов.

Снежная буря накрыла также значительную часть Канады. По данным телеканала CBC, четыре человека погибли в результате автокатастрофы в провинции Британская Колумбия. Сообщается, что из-за сильного гололеда перевернулся автобус, травмы получили еще 50 человек.