Новак анонсировал нефтяное цунами



Вице-премьер России Александр Новак дал агентству ТАСС интервью, в котором рассказал о ситуации на нефтегазовом рынке России в эпоху санкций. По его мнению, в 2023 году российская нефть будет испытывать влияние множества факторов неопределенности, связанных с работой на внешних рынках. Однако очевидно, констатировал Новак, что наш продукт на этих рынках востребован.

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Он не исключил, что в определенные периоды 2023 года существует риск снижения добычи. Возможно, на пике таких воздействий Россия сократит добычу на 7-8%, однако в целом по году будет не добыто не менее 490-500 млн тонн.

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При этом, фиксирует внимание Новак, многое будет зависеть от логистики.

«Удлиняются маршруты, поэтому дисконт и стал выше, чем месяц назад. Такую же ситуацию мы наблюдали в марте-апреле, когда дисконт резко увеличился, а потом двукратно сократился в течение порядка четырех месяцев. В этот раз ситуация будет похожей, и я думаю, что диспаритет сгладится после стабилизации новых логистических цепочек», — сказал вице-премьер. И добавил, что на стабилизацию ситуации потребуется несколько месяцев.

«В прошлый раз на стабилизацию новых логистических цепочек потребовалось около четырех месяцев. В этот раз будет примерно столько же», — сказал Новак.

В целом вице-премьер описал ситуацию в отрасли как достаточно позитивную Он напомнил, что по предварительным данным Минэнерго, в этом году, несмотря на давление на отрасль, Россия увеличит добычу нефти примерно на 2% по сравнению с 2021 годом — до 535 млн тонн. Экспорт вырастет на 7,5% — до 242 млн тонн. Первичная переработка нефти снизится на 2,9% — до 272 млн тонн, при этом производство автомобильного бензина вырастет на 4,2% — до 42,5 млн тонн, выпуск дизельного топлива — на 5,9%, до 85 млн тонн.

«Таким образом, даже при сниженном объеме нефтепереработки мы получим больше высококачественных продуктов», — подчеркнул Новак.

Собака лает, а экспорт идет

Многое будет зависеть от позиции Европы, которая была для России основным рынком сбыта нефтепродуктов, считает вице-премьер.

«Пока для нас непонятно, чем они заместят наше топливо. Возможно, будут вводить исключения, как это было с нефтью, когда под ограничение не попали трубопроводные поставки на перерабатывающие заводы Болгарии, Чехии, Словакии. Даже Германия и Польша, которые объявляли, что они откажутся от российской нефти, подали заявку на прокачку на 2023 год», — указал Новак.



Властями были просчитаны разные сценарии — в том числе с сохранением текущего соотношения экспорта нефти, добычи и переработки. В случае если возникнут проблемы с реализацией нефтепродуктов, нефтепереработка в каком-то объеме может быть замещена дополнительными объемами экспорта нефти.

Помочь должно и расширение инфраструктуры, считает Новак. Эти меры готовились на случай возможного эмбарго на трубопроводную инфраструктуру, чтобы перенаправить поставки морем. Сейчас имеются свободные портовые мощности на перевалку 35-40 млн тонн грузов, идет работа по их расширению. Работы будут завершены в течение ближайших трех лет.

В результате, отметил вице-премьер, по нефти к 2025 году вероятно увеличение экспорта до 260 млн тонн — в том числе и за счет стран АТР.



В качестве еще одного важного события этого года Новак отметил запуск российского механизма страхования нефтяных танкеров.

«Эти меры по поручению президента мы начали готовить превентивно. В итоге смогли докапитализовать Российскую национальную перестраховочную компанию, провели работу с дружественными странами. Проблемы в этом направлении еще есть, но они решаются. Как вы видите по статистике, экспорт идет», — заключил Александр Новак.

Застрахуем и перестрахуем

Как полагает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Екатерина Крылова, после переходного периода в несколько месяцев в следующем году рынок найдет новое равновесие, и добыча нефти начнет восстанавливаться. Прогноз аналитиков ПСБ — снижение в 2023 году на 7%, до 9,9 млн барр./день. Сценарий зарубежных агентств о более серьезном падении добычи эксперт считает малореалистичным, так как он основан на ошибочном представлении, что у России нет технологий, с помощью которых можно развивать отрасль.

Исторически, указывает Екатерина Крылова, Россия имеет уникальный пионерский опыт по внедрению технологий разведки и добычи. Остаточно отметить применение гидроразрыва на собственной технике в Урало-Поволжье, горизонтального и многоствольного бурения на собственном оборудовании, создание и успешное испытание автоматизированного бурового комплекса и т.д. Что касается перспектив до 2025 года, то в ПСБ ждут экспорт в районе 252-255 млн т — в том числе за счет успешной переориентации на страны АТР путем развития логистической инфраструктуры на Дальнем Востоке.

При этом, уверена Крылова, услуг, предоставляемых Российской национальной перестраховочной компанией, отечественным страховщикам будет достаточно для того, чтобы обеспечивать работу российского танкерного флота — без необходимости прибегать к услугам западных компаний, которые не готовы работать с РФ. Но впереди предстоит большая работа по аккредитации российских страховых компаний в странах, куда будет перераспределена российская нефть.

Равновесие выгодно всем

Что касается замены российской нефти на мировом рынке, этого в ближайшей перспективе не произойдет, да и в долгосрочной тоже, подтверждает финансовый аналитик группы компаний CMS Станислав Бовт. Теоретически, страны ОПЕК могут нарастить добычу нефти, возможности для этого есть. Но это им абсолютно невыгодно. Любая страна-экспортёр всегда будет исходить из собственных интересов, которые прежде всего предполагают, что объем и цена должны быть сбалансированы.

«Графики не врут. Проанализируем нефтяные показатели за последние пять лет, — предлагает аналитик. — Сейчас складывается равновесная цена, которая устраивает всех крупных игроков. И, я думаю, в ближайший год мы не увидим резкого падения или роста нефтяных котировок. Что касается нашей нефти — да, она продается с дисконтом к смеси Brent, но все равно выше чем по 40 долл., заложенных в бюджет.»

Три крупных импортёра: Индия, Китай и Турция — будут только наращивать закупки, считает Бовт. Другие страны, полагает он, тоже к этой тройке присоединятся. Цена — не последний фактор. Прагматизм возьмет верх. Поэтому, считает эксперт, увеличение экспорта к 2025 году до 260 млн тонн вполне реально.