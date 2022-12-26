Организатор дома престарелых в Кемерово, где пожар унес жизни 22 человек, признал вину

Андрей Смирнов, организовавший приют для престарелых в Кемерово, где при пожаре в ночь на 24 декабря погибли 22 человека, признал вину.

Об этом пишет «Интерфакс».

По версии следствия, обвиняемый арендовал частный дом на улице Таврической и открыл там учреждение для престарелых. Обогрев дома осуществлялся угольным котлом. Накануне трагедии жильцы приюта проинформировали Смирнова о том, что оборудование неисправно, однако каких-либо действий для ремонта предпринято не было.

Смирнова задержали 24 декабря, в тот же день ему предъявили обвинение по ч.3 ст.238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

В субботу, 24 декабря, в доме престарелых в Кемерово произошел пожар, огонь распространился на площади 180 квадратных метров. В МЧС отметили, что сигнал о возгорании поступил слишком поздно, и когда пожарные приехали на место, огнем был охвачен весь дом. В результате происшествия погибли 22 человека.