Ослабление доллара не защитит потребителей нефти вне США от увеличения цен на энергоносители

Обратная связь между ценой на нефть и обратным значением курса доллара относительно корзины мировых валют, имевшая место в течение последних десятилетий, теперь стала прямой и проявляется с четырехмесячным лагом.

Как отмечает отраслевой портал «ИнфоТЭК», цены на нефть росли с минимумов 2020 года из-за отставания восстановления предложения от спроса. Одновременно на этом временном промежутке была выявлена сильная положительная корреляция между ценой на нефть и индексом доллара DXY, который является средним геометрическим курсом доллара США к корзине из шести иностранных валют. Чем сильнее был доллар относительно них, тем выше, собственно, индекс.

Напомним, что индекс доллара был создан компанией JP Morgan в 1973 году и с того времени обновлялся только один раз, когда в Европе ввели единую европейскую валюту евро. За базовое значением индекса был принят уровень в 100 пунктов.

Положительные корреляции между ценой на нефть и DXY также на некоторое время возникали в прошлом. Причиной их возникновения являлось совпадение моментов восстановления рынка нефти и повышения неопределенности, что обычно сопровождается укреплением доллара США относительно мировых валют. Вероятно, что так получилось и на современном этапе, а значит вскоре корреляция может расстроиться.

Между тем, в результате сонаправленного движения доллара и цены на нефть экономика, потребители и производители нефти в США выигрывают от повышения цен на энергоносители. Крепкий доллар позволяет приобретать импортные товары дешевле, а высокая цена стимулирует доходы производителей нефти и инвесторов, а также добычу.

В своем отчете от 2016 года аналитики Goldman Sachs рассчитали, что оптимальной ценой на нефть марки WTI является уровень 70 долларов за баррель. Такая цена образовалась в качестве компромисса между высокими котировками, стимулирующими добычу сланцевой нефти, и низкими, обеспечивающими приемлемую стоимость энергии в экономике. Именно этот уровень цены президент США Джо Байден недавно указал в виде порога начала закупок в Стратегический нефтяной резерв.

Стоит отметить, что продажа нефти из стратегических резервов стран–членов МЭА сдержала рост цен. При этом обменный курс доллара оказался на 7% ниже, чем был бы, если бы «нефтяная кубышка» осталась «нераспечатанной».. Очевидно, что, когда цены на нефть марки WTI достигнут 70 долларов бочку, Соединеные Штаты начнут закупка нефти в резервы, что удержит котировки от дальнейшего падения.

При этом для остального мира усиление положительной корреляции доллара и цены на нефть не является хорошей новостью, полагает профессор Российской экономической школы Александр Маланичев. Ведь растущая стоимость доллара в сочетании с повышением цен на энергоносители будет сдерживать экономический рост.

Если в прошлом ослабление доллара защищало потребителей нефти в большей части мира от увеличения цен на энергоносители, то сегодня потребители сталкиваются с двойным давлением — более высокими долларовыми ценами на нефть и еще более высокими ценами в их собственной валюте. В качестве примера можно привести Японию, где внутренние цены на нефть с начала 2022 года выросли на 160% по сравнению с 75% в США.

Таким образом, если связь доллара и цены на нефть в ближайшее время сохранится, то за четыре месяца будет известно движение индекса DXY, что может лечь в основу прибыльной рыночной стратегии. Индекс USDX (DXY) для торговли может быть доступен в виде ETF, например UDN и UUP (обращаются на NYSE Arca), или фьючерсов и опционов на ICE. Первый из фондов позволяет зарабатывать на понижении USDX, второй — на росте.

Среднее значение DXY в 2022 году составило 105 единиц (рост на 12%). Используя полученную регрессионную зависимость, «ИнфоТЭК» сделал прогноз и на ситуацию с DXY в 2023 году. Исходя из ожидаемой цены на нефть в 73 доллара за баррель, среднегодовое значение DXY составит 100 единиц, что на 5% ниже, чем в текущем году. Следовательно, более интересным будет заработок на фонде UDN.