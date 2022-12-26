Преимущества и особенности покупки авто из США

Гораздо проще и надежнее заказать авто из США через специализированную фирму. Такое решение обеспечивает следующие преимущества:
- Экономия денег. Она обусловлена несколькими фактбусловлена несколькими факорами. о вриантаи следующие моделиорами. Во-первых, американцы предпочитают ездить на новых машинах, а автомобили с незначительными дефектами после аварий продают за рубеж. Во-вторых, таможенные тарифы на вывоз личного автотранспорта в США установлены на очень низком уровне. Как следствие, даже с учетом всех затрат на перевозку и растаможку автомобиль из этой страны обходится значительно дешевле по сравнению с аналогом из Европы.
- Прекрасное техническое состояние. Решающую роль в сохранении эксплуатационных характеристик машины играют условия ее использования. Автомобиль, передвигающийся по американским дорогам и заправляемый высококачественным топливом, имеет гораздо более продолжительный срок службы, чем аналогичный транспорт с таким же пробегом в странах СНГ. Вдобавок американцам присущ аккуратный и спокойный стиль вождения.
- Небольшой пробег. У многих покупателей возникают сомнения относительно правдивости информации о том, что годовой пробег автомобиля из США составляет всего 20 тысяч километров. Однако этот показатель вполне заслуживает доверия, поскольку в каждой американской семье обычно имеются две машины и более, а путешествовать на большие расстояния граждане США предпочитают авиатранспортом. К тому же скручивание пробега в этой стране карается суровым наказанием.
- Прозрачная история. В анкете каждого подержанного автомобиля, продаваемого на американском аукционе, всегда приводятся достоверные сведения о его техническом состоянии, пробеге, эксплуатационных параметрах, участии в авариях.
- Комплектация. По данному критерию автомобили из США выгодно отличаются от аналогичных моделей из европейских стран. Как правило, покупателям предлагаются машины с автоматической коробкой переключения передач, компьютеризированным управлением, климат-контролем и др.
- Оригинальный внешний вид. Американские граждане придают большое значение не только качеству автомобильного транспорта, но и его дизайну. Рынок подержанных автомашин в США в настоящее время состоит из десятков миллионов единиц, и каждый покупатель может выбрать модель на любой вкус.