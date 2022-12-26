Преимущества и особенности покупки авто из США

26 декабря 2022, 13:54

Спрос на подержанные автомобили из США остается неизменно высоким на протяжении многих лет. Самостоятельная покупка таких транспортных средств на аукционе чревата возникновением целого ряда проблем.