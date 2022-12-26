Путин на неформальном саммите СНГ подвёл итоги года

Президент РФ Владимир Путин на неформальном саммите СНГ, который проходит в Санкт-Петербурге, подвёл итоги работы в 2022 году.

В частности, российский лидер отметил успешное сотрудничество участников содружества. Так, он указал на то, что товарооборот между государствами СНГ по итогам года составит 100 млрд долл., передаёт РИА Новости.

Кроме того, глава государства выразил мнение, что углубление взаимодействия в рамках содружества отвечает коренным интересам стран.

В частности, по словам Путина, сотрудничество между государствами повышает безопасность членов объединения. Например, страны СНГ в уходящем году поддерживали между собой плотные контакты по линии спецслужб.

Помимо этого, президент РФ указал на усиление вызовов и угроз на международной арене.

«Приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами-участниками содружества также возникают разногласия, – подчеркнул Путин. – Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать».

По словам российского лидера, даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, есть общее стремление решать их вместе, сообща, оказывая друг другу товарищескую помощь и посреднические действия.

Также президент РФ Путин поздравил глав стран СНГ и их народы с наступающим Новым годом.

Как ранее писал «Эксперт», на встрече с представителями служб безопасности и разведки стран СНГ Путин заявил, что страны Запада пытаются спровоцировать конфликты на территории СНГ, развязав там кровавую бойню.

