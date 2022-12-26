«Роснефть» выплатит промежуточные дивиденды в размере 20,39 рубля на акцию

Акционеры «Роснефти» на внеочередном собрании в пятницу, 23 декабря, в заочной форме одобрили выплату промежуточных дивидендов в размере 20 руб. 39 коп. на акцию.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте компании.

Уточняется, что на выплату промежуточных дивидендов пойдет 50% чистой прибыли МСФО за шесть месяцев этого года. «Таким образом, на выплату промежуточных дивидендов компанией будут направлены денежные средства в размере 216,1 млрд руб.», — сообщается в пресс-релизе.

Дата закрытия реестра для выплаты дивидендов — 12 января 2023 г. «Дивиденды будут выплачены номинальным держателям акций и доверительным управляющим — не позднее 26 января 2023 г., другим зарегистрированным в реестре акционеров держателям акций — не позднее 16 февраля 2023 г.», — указывается в сообщении.

Дивидендная политика компании предполагает выплату в размере 50% от чистой прибыли по МСФО два раза в год. Чистая прибыль компании по МСФО в первом полугодии 2022 года увеличилась на 13,1% год к году и составила 432 млрд руб. Уставный капитал «Роснефти» —105, 98 млн руб., он разделен на 10 598 177 817 акций номиналом 0,01 руб. Таким образом, промежуточные дивиденды компании рекомендованы в рамках действующей дивидендной политики.

Ключевыми акционерами «Роснефти» выступают государственное АО «Роснефтегаз», у которого 40,4%, BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская компания QH Oil Investments LLC (18,46%), а также «РН-НефтьКапиталИнвест» (9,6%) и ООО «РН-Капитал» (0,76%).

Как отмечает «Интерфакс», акции нефтяной компании на новости о дивидендах обновили максимум за полтора месяца. К 12:10 цена акций «Роснефти» на Мосбирже выросла на 1,7%, до 349,1 рубля, объем торгов превысил 302,6 млн руб. По состоянию на 12.45 бумаги компании стоили 348,6 руб. за акцию.