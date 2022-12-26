Россия в 2022 году нарастила экспорт продовольствия в дружественные страны на четверть

РФ в текущем году увеличила поставки продовольствия в дружественные страны на 25%.

Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. «Мы будем продолжать эту работу», — подчеркнула она.

По словам вице-премьера, главным направлением для отрасли является выполнение доктрины продовольственной безопасности и обеспечение внутреннего рынка; за рубеж направляются уже излишки продукции.

Абрамченко отметила, что страны Евросоюза «добровольно» отказались в том числе от продовольствия, которое изначально не попадало под санкции. «Из-за того, что были введены ограничения на страхование, на логистику, на взаимные расчеты, наши банки, в том числе Россельхозбанк, оказались отключены от межбанковской системы взаимных расчетов, вот из-за всего этого поставить, например, в ЕС, мы практически ничего не можем на сегодняшний день — ни минеральные удобрения, ни продовольствие», — пояснила она.

Зампредседателя правительства напомнила, что Россия в 2022 году собрала рекордный урожай зерна, а также существенно нарастила производство овощей; был увеличен объем господдержки сельского хозяйства. Вице-премьер отметила, что все дополнительные доходы, поступающие в бюджет, «направляются назад в отрасли на новую палитру мер поддержки либо на существующие меры государственной поддержки».

Ранее Виктория Абрамченко сообщила, что Россия в этом году экспортировала в общей сложности 21 млн тонн продовольствия и 14,5 млн тонн удобрений, несмотря на все санкции и ограничения.