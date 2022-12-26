«Ростех» сообщил о начале летных испытаний двигателя ПД-8 для лайнера SSJ New

АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК) госкорпорации «Ростех» начало испытания двигателя ПД-8 для лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс службу ГК.

«Объединенная двигателестроительная корпорация Ростеха начала летные испытания двигателя ПД-8, предназначенного для ближнемагистрального пассажирского лайнера SSJ New и самолета-амфибии Бе-200», — говорится в пресс-релизе.

Уточняется, что двигатель проходит испытания в составе летающей лаборатории Ил-76ЛЛ.

Как отметил вице-премьер и глава Минпромторга РФ Денис Мантуров, ПД-8 — проект, реализация которого обеспечит технологическую независимость России на десятилетия. Он подчеркнул, что в нем задействованы коллективы российских предприятий металлургической, радиоэлектронной, химической и машиностроительной отраслей, при этом используется опыт, сформированный при работе над силовой установкой ПД-14. «Работа над двигателем идет в соответствии с графиком, это позволяет планировать получение сертификата типа в 2023 году», — приводит агентство слова Мантурова.

Премьерный показ газогенератора двигателя ПД-8 состоялся в рамках авиасалона МАКС-2021 в подмосковном Жуковском. Концепция ПД-8 предполагает разработку семейства современных газотурбинных двигателей с возможностью улучшения удельного расхода топлива и снижения стоимости жизненного цикла.

По словам представителя корпорации «Иркут» (входит в ОАК), в поставках комплектующих для модификации SSJ New участвуют более 30 отечественных компаний из разных отраслей, замене по проекту подлежит 40 импортных систем и компонентов.